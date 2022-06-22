Плавание. Чемпионат мира-2022. Стабблети-Кук, Мерфи, Шестрем, Страуч показали лучшее время в полуфиналах

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22 июня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште прошли полуфинальные заплывы в четырех дисциплинах.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Плавание

Полуфиналы

22 июня

Мужчины

200 м, брасс

Новозеландец Зак Стабблети-Кук показал лучший результат – 2.06,72. В финал также вышли исландец Антон Макки (2.08,74) и японец Ю Ханагурума (2.08,75).

200 м, спина

Лучший результат – у американца Райана Мерфи (1.55,43). В финал также прошли британцы Броуди Пол Уильямс (1.56,17) и Люк Гринбанк (1.56,42).

Женщины

100 м, вольный стиль

Лучшее время – у шведки Сары Шестрем (53,02). В топ-3 также вошли канадка Пенни Олексяк (53,18) и китаянка Чен Юцзиэ (53,36).

200 м, брасс

Представительница Австралии Дженна Страуч заняла первое место в полуфинале (2.22,22). Следом за ней лучшее время показали американка Лилли Кинг (2.22,58) и Котрина Тетеревкова из Литвы (2.23,66).

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