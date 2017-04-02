Чемпионат мира по водным видам спорта в Японии перенесен на 2022 год из-за коронавируса

Международная федерация водных видов спорта (FINA) сообщила о переносе чемпионата мира с 2021 на 2022 год из-за коронавируса.

Турнир должен был пройти в японской Фукуоке летом 2021 года, по новому расписанию соревнования пройдут с 13 по 29 мая 2022 года.

«После обсуждения с заинтересованными сторонами и полученных от них отзывов мы не сомневаемся, что принятое решение создаст наилучшие условия для всех участников чемпионата», – сказал президент FINA Хулио Маглионе.

Ранее из-за коронавируса Международный олимпийский комитет (МОК) перенес Игры-2020 в Токио на лето 2021-го