ЧМ-2019 по водным видам. Медальный зачет. Китай упрочил лидерство, Россия с тремя золотыми наградами – 2-я

В южнокорейском Кванджу продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Сборная России с тремя золотыми медалями занимает второе место в медальном зачете.
Чемпионат мира по водным видам спорта
Кванджу, Южная Корея
Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)
1. Китай – 8-1-1 (10)
2. Россия – 3-2-0 (5)
3. Украина – 1-0-1 (2)
4. Венгрия – 1-0-0 (1)
5-6. США – 0-2-1 (3)
5-6. Италия – 0-2-1 (3)
7. Мексика – 0-1-3 (4)
8-10. Канада – 0-1-1 (2)
8-10. Испания – 0-1-1 (2)
8-10. Великобритания – 0-1-1 (2)
11-12. Франция – 0-1-0 (1)
11-12. Малайзия – 0-1-0 (1)
13. Япония – 0-0-2 (2)
14. Южная Корея – 0-0-1 (1)
Медали сборной России:
🥇 – Майя Гурбанбердиева – Александр Мальцев (синхронное плавание: микст, техническая программа)
🥇 – Светлана Колесниченко (синхронное плавание: соло, техническая программа)
🥇 – Светлана Ромашина – Светлана Колесниченко (синхронное плавание: дуэт, техническая программа)
🥈 – Екатерина Беляева – Виктор Минибаев (прыжки в воду: микст, вышка)
🥈 – Виктор Минибаев – Александр Бондарь (прыжки в воду: синхронные прыжки, вышка)