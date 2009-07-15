ЧМ-2019 по водным видам. Медальный зачет. Китай упрочил лидерство, Россия с тремя золотыми наградами – 2-я

В южнокорейском Кванджу продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Сборная России с тремя золотыми медалями занимает второе место в медальном зачете.

Чемпионат мира по водным видам спорта

Кванджу, Южная Корея

Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)

1. Китай – 8-1-1 (10)

2. Россия – 3-2-0 (5)

3. Украина – 1-0-1 (2)

4. Венгрия – 1-0-0 (1)

5-6. США – 0-2-1 (3)

5-6. Италия – 0-2-1 (3)

7. Мексика – 0-1-3 (4)

8-10. Канада – 0-1-1 (2)

8-10. Испания – 0-1-1 (2)

8-10. Великобритания – 0-1-1 (2)

11-12. Франция – 0-1-0 (1)

11-12. Малайзия – 0-1-0 (1)

13. Япония – 0-0-2 (2)

14. Южная Корея – 0-0-1 (1)

Медали сборной России:

🥇 – Майя Гурбанбердиева – Александр Мальцев (синхронное плавание: микст, техническая программа)

🥇 – Светлана Колесниченко (синхронное плавание: соло, техническая программа)

🥇 – Светлана Ромашина – Светлана Колесниченко (синхронное плавание: дуэт, техническая программа)

🥈 – Екатерина Беляева – Виктор Минибаев (прыжки в воду: микст, вышка)

🥈 – Виктор Минибаев – Александр Бондарь (прыжки в воду: синхронные прыжки, вышка)