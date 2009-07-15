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ЧМ-2019 по водным видам. Медальный зачет. Китай упрочил лидерство, Россия с тремя золотыми наградами – 2-я

Теги плавание водное поло синхронное плавание прыжки в воду чемпионат мира сборная России сборная США сборная Китая сборная Канады сборная Мексики сборная Франции сборная Южной Кореи Водные виды

В южнокорейском Кванджу продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Сборная России с тремя золотыми медалями занимает второе место в медальном зачете. 

Чемпионат мира по водным видам спорта

Кванджу, Южная Корея

Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)

1. Китай – 8-1-1 (10)
2. Россия – 3-2-0 (5)
3. Украина – 1-0-1 (2)
4. Венгрия – 1-0-0 (1)
5-6. США – 0-2-1 (3)
5-6. Италия – 0-2-1 (3)
7. Мексика – 0-1-3 (4)
8-10. Канада – 0-1-1 (2)
8-10. Испания – 0-1-1 (2)
8-10. Великобритания – 0-1-1 (2)
11-12. Франция – 0-1-0 (1)
11-12. Малайзия – 0-1-0 (1)
13. Япония – 0-0-2 (2)
14. Южная Корея – 0-0-1 (1)

Медали сборной России:

🥇 – Майя Гурбанбердиева – Александр Мальцев (синхронное плавание: микст, техническая программа)
🥇 – Светлана Колесниченко (синхронное плавание: соло, техническая программа)
🥇 – Светлана Ромашина – Светлана Колесниченко (синхронное плавание: дуэт, техническая программа)
🥈 – Екатерина Беляева – Виктор Минибаев (прыжки в воду: микст, вышка)
🥈 – Виктор Минибаев – Александр Бондарь (прыжки в воду: синхронные прыжки, вышка)

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