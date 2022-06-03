Алла Шишкина: «В 7 лет я увидела на ТВ Олимпийские игры. Красивые девушки с яркими улыбками в сверкающих костюмах танцевали в воде. В эту секунду я поняла, что хочу так же»

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о том, как начинала спортивную карьеру.

«Удивительно, как маленький ребенок может четко понимать, чего он хочет и каких успехов способен добиться. Как сейчас помню, в семь лет на экране ТВ я увидела Олимпийские игры в Атланте. Красивые девушки с яркими улыбками в сверкающих костюмах танцевали в воде. В эту секунду я поняла, что хочу так же и сразу побежала к родителям.

Строгая папина фраза: «Ты уже много чем начинала заниматься и все бросала. Если и в этот раз скажешь, что тебе тяжело и решишь бросить – больше ничем, кроме учебы, заниматься не будешь» – произвела на меня тогда сильное впечатление.

После первых тренировок я поняла, что синхронное плавание – это мое. Жаловаться и ныть – не собиралась. Когда ты ребенок-спортсмен, соперничество начинается с самого раннего возраста: сначала внутри группы, потом на соревнованиях. В тот период я начала мечтать о том, что стану чемпионкой. А воспоминания об увиденной на экране ТВ Олимпиаде только подогревали эту мечту.

В итоге все получилось! Я очень благодарна моим родителям за то, что они смогли услышать маленького ребенка и доверились его внутренним ощущениям. Я поверила в себя, а они поверили в меня. И эта вера до сих пор помогает мне двигаться вперед, только теперь на журналистском пути», – написала Шишкина в соцсетях.