Свищев о переносе ЧМ по плаванию на короткой воде из Казани в Мельбурн: «Нужно посчитать убытки и выставить счет. Почему мы им все должны дарить?»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на перенос чемпионата мира по плаванию на короткой воде из Казани в Мельбурн.

«Самые красивые чемпионаты по водным видам спорта проходили в Казани, это отметили все. Организация была на высшем уровне, лучший чемпионат мира в истории водных видов спорта. Австралия является водным регионом, там развита эта инфраструктура.

Считаю, что международная федерация этим решением выстрелила себе в ногу, подорожания будут, очевидно. В Австралию лететь дорого, не думаю, что они смогут провести соревнования на таком же уровне, как россияне, все будет скромненько.

Нужно посчитать все убытки, которые мы понесли, и выставить коллегам счет. Попытаться отбить деньги, которые вложили в организацию. Почему мы им все должны дарить? Была заявочная компания, мы ее выиграли», – сказал Свищев.