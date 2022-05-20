Свищев о переносе ЧМ по плаванию на короткой воде из Казани в Мельбурн: «Нужно посчитать убытки и выставить счет. Почему мы им все должны дарить?»

Теги плавание чемпионат мира на короткой воде Дмитрий Свищев Водные виды

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на перенос чемпионата мира по плаванию на короткой воде из Казани в Мельбурн.

«Самые красивые чемпионаты по водным видам спорта проходили в Казани, это отметили все. Организация была на высшем уровне, лучший чемпионат мира в истории водных видов спорта. Австралия является водным регионом, там развита эта инфраструктура.

Считаю, что международная федерация этим решением выстрелила себе в ногу, подорожания будут, очевидно. В Австралию лететь дорого, не думаю, что они смогут провести соревнования на таком же уровне, как россияне, все будет скромненько.

Нужно посчитать все убытки, которые мы понесли, и выставить коллегам счет. Попытаться отбить деньги, которые вложили в организацию. Почему мы им все должны дарить? Была заявочная компания, мы ее выиграли», – сказал Свищев.

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