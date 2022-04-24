«Для наших возрастных спортсменов это настоящая катастрофа, что все переносится и передвигается». Комарова о переносе ЧМ по плаванию из России

Серебряный призер Афин-2004 по плаванию Станислава Комарова высказалась о возможном переносе чемпионата мира по плаванию на короткой воде из России в Австралию.

«Ничего удивительного точно нет в этом решении. Сейчас мы находимся на чемпионате России, где выступаем. Настроение у всех более-менее нормальное.

Конечно, международных стартов не хватает. Например, для наших возрастных спортсменов это настоящая катастрофа, что все переносится и передвигается. Все ребята верят в лучшее и стараются не унывать.

Верю ли я помощь CAS? Со стороны спортсмена могу сказать, что мы можем потерять большое количество спортсменов, которые не будут заинтересованы выступать, потому что не будет международных стартов. Вот это основная проблема.

Что касается денег, которые были затрачены на проведение чемпионата, это не мы должны выяснять и не мы должны об этом думать», – сказала Комарова.

Планировалось, что турнир пройдет в Казани 17-22 декабря. Однако Международная федерация плавания (FINA) объявила, что он будет перенесен в другую страну. Кроме того, FINA отстранила россиян от соревнований под своей эгидой.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде может быть перенесен из России в Австралию