Владимир Сальников: «Рылову приходилось нелегкое бремя нести за несколько дней до чемпионата России. Уверен, у него есть все возможности вернуться в наилучшую форму»

Президент Всероссийской федерации плавания ( ) прокомментировал выступление двукратного олимпийского чемпиона на чемпионате России в Казани.

Рылов занял третье место на 100 м на спине, четвертое – на 50 м на спине, с финала на 200 м на спине снялся.

«Думаю, Евгений пропустил достаточно много тренировочных дней с прошлого сентября, может быть, сознательно сделал для себя такой щадящий режим. То, что он здесь выступал, уже хорошо.

По результатам, которые показал... Тут требуется анализ того, что он сам от себя ожидал. Это вопрос надо к нему адресовать.

От себя скажу только, что приходилось нелегкое бремя нести за несколько дней до начала чемпионата России. Уверен, что у него есть все возможности вернуться в свою наилучшую форму.

На тех турнирах, которые планируются в этом году, он будет выступать», — сказал Сальников.