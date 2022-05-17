Евгений Рылов: «Любому неприятно, когда ты выходишь на награждение или старт и не видишь своего флага. Но все равно люди понимают, из какой мы страны»

Двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 по плаванию Евгений Рылов высказался о санкциях в отношении российского спорта.

«Естественно, любому человеку неприятно, когда ты выходишь на награждение или старт и не видишь своего флага, государственной символики (россияне выступали под нейтральным флагом на трех последних Олимпиадах – Sports.ru). Самое обидное, когда на первом месте не звучит гимн твоей страны. Но к этому надо было адаптироваться, привыкнуть.

Но все равно люди понимают, из какой мы страны, в том числе и наши соперники, кто бы чего ни хотел. Мы не отступили и показали, что в трудную минуту и без флага у нас есть поддержка от болельщиков и страны, показали класс – максимально возможный результат», – сказал Рылов во время просветительского форума «Новые горизонты».

Рылова отстранили за концерт в «Лужниках», а он все равно плывет. Надел форму Speedo, которая разорвала с ним контракт, и крупно проиграл