Плавание. Чемпионат России. Чикунова, Суркова, Гринев одержали победу, Рылов снялся, другие результаты

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В Казани проходит заключительный соревновательный день чемпионата России по плаванию. 

Чемпионат России по плаванию

Казань

Мужчины

Вольный стиль, 100 м

1. Владислав Гринев – 47,78

2. Александр Щеголев – 48,66

3. Василий Кукушкин – 48,87 

Спина, 200 м

1. Алексей Ткачев – 1.57,57

2. Егор Доломанов – 1.59,41

3. Максим Фофанов – 1.59,57

Евгений Рылов, вышел в финал с лучшим временем (1.56,98), но в финальном заплыве не участвовал. 

Женщины

Баттерфляй, 100 м

1. Арина Суркова – 57,69

2. Светлана Чимрова – 58,06

3. Дарья Клепикова – 58,12

Брасс, 200 м

1. Евгения Чикунова – 2.23,38

2. Виталина Симонова – 2.23,86

3. Мария Темникова – 2.25,16

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