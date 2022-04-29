Плавание. Чемпионат России. Чикунова, Суркова, Гринев одержали победу, Рылов снялся, другие результаты

В Казани проходит заключительный соревновательный день чемпионата России по плаванию.
Чемпионат России по плаванию
Казань
Мужчины
Вольный стиль, 100 м
1. Владислав Гринев – 47,78
2. Александр Щеголев – 48,66
3. Василий Кукушкин – 48,87
Спина, 200 м
1. Алексей Ткачев – 1.57,57
2. Егор Доломанов – 1.59,41
3. Максим Фофанов – 1.59,57
Евгений Рылов, вышел в финал с лучшим временем (1.56,98), но в финальном заплыве не участвовал.
Женщины
Баттерфляй, 100 м
1. Арина Суркова – 57,69
2. Светлана Чимрова – 58,06
3. Дарья Клепикова – 58,12
Брасс, 200 м
1. Евгения Чикунова – 2.23,38
2. Виталина Симонова – 2.23,86
3. Мария Темникова – 2.25,16