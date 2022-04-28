Бородин о золоте чемпионата России с рекордом страны: «Я не в лучшей, но в хорошей форме. Потихонечку нужно добраться до рекорда Европы»

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Чемпион Европы по плаванию Илья Бородин оценил свою победу на чемпионате России в Казани.

Сегодня Бородин выиграл золото на дистанции 400 м комплексом, показав результат 4.09,86. Таким образом, пловец установил новый рекорд России.

«Главное, что у меня получилось улучшить результат, разменять 4 минуты 10 секунд – это такая цель, потому что немного кто в мире плавает с таким временем.

Я не в своей лучшей, но, наверное, в хорошей форме. Шаг за шагом потихонечку мне удается улучшить результат, нужно добраться до взрослого рекорда Европы, а там посмотрим», – сказал Бородин.

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