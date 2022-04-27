Плавание. Чемпионат России. Колесников, Чупков, Суркова, Годун одержали победы, Рылов – 4-й, другие результаты

В Казани прошел четвертый день чемпионата России по плаванию.

Чемпионат России по плаванию

Казань

Мужчины

200 м, брасс

1. – 2.07,79

2. – 2.08,35

3. Александр Жигалов – 2.09,29.

50 м, спина

1. – 23,93

2. Марк Николаев – 24,70

3. Павел Самусенко – 24,85

4. – 25,11

50 м, вольный стиль

1. Климент Колесников – 21,69

2. Даниил Марков – 21,85

3. Евгений Седов – 22,19

4х200 м, вольный стиль

1. Москва (Михаил Довгалюк, Даниил Шаталов, Никита Данилов, Николай Снегирев) – 7.13,22

2. Санкт-Петербург (Даниил Косенков, Алексей Ртищев, Александр Федоров, Александр Щеголев) – 7.13,67

3. Московскя область (Александр Андреев, Александр Степанов, Роман Акимов, Иван Гирев) – 7.22,54

Женщины

50 м, баттерфляй

1. Арина Суркова – 25,61 (рекорд России)

2. Софья Сподаренко – 26,08

3. Дарья Клепикова – 26,18

100 м, брасс

1. Ника Годун – 1.06,66

2. Евгения Чикунова – 1.07,10

3. Татьяна Белоногофф – 1.07,23

400 м, вольный стиль

1. – 4.06,04

2. Валерия Саламатина – 4.08,34

3. Анастасия Гуженкова – 4.08,40

200 м, комплекс

1. Анна Чернышева – 2.14,84

2. Анастасия Сорокина – 2.15,63

3. Дарья Трофимова – 2.16,15