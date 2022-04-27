Плавание. Чемпионат России. Колесников, Чупков, Суркова, Годун одержали победы, Рылов – 4-й, другие результаты

Теги плавание результаты чемпионат России сборная России сборная России жен Евгений Седов Михаил Довгалюк Кирилл Пригода Антон Чупков Евгений Рылов Николай Снегирев Валерия Саламатина Климент Колесников Анастасия Гуженкова Анна Егорова Марк Николаев Даниил Марков Анастасия Сорокина Арина Суркова Иван Гирев Евгения Чикунова Софья Сподаренко Татьяна Белоногофф Ника Годун Дарья Трофимова Александр Щеголев Даниил Шаталов Павел Самусенко Алексей Ртищев Дарья Клепикова Александр Жигалов Водные виды

В Казани прошел четвертый день чемпионата России по плаванию. 

Чемпионат России по плаванию

Казань 

Мужчины

200 м, брасс

1. Антон Чупков – 2.07,79

2. Кирилл Пригода – 2.08,35

3. Александр Жигалов – 2.09,29.

50 м, спина

1. Климент Колесников – 23,93

2. Марк Николаев – 24,70

3. Павел Самусенко – 24,85

4. Евгений Рылов – 25,11

50 м, вольный стиль

1. Климент Колесников – 21,69

2. Даниил Марков – 21,85

3. Евгений Седов – 22,19

4х200 м, вольный стиль

1. Москва (Михаил Довгалюк, Даниил Шаталов, Никита Данилов, Николай Снегирев) – 7.13,22

2. Санкт-Петербург (Даниил Косенков, Алексей Ртищев, Александр Федоров, Александр Щеголев) – 7.13,67

3. Московскя область (Александр Андреев, Александр Степанов, Роман Акимов, Иван Гирев) – 7.22,54

Женщины

50 м, баттерфляй

1. Арина Суркова – 25,61 (рекорд России)

2. Софья Сподаренко – 26,08

3. Дарья Клепикова – 26,18

100 м, брасс

1. Ника Годун – 1.06,66

2. Евгения Чикунова – 1.07,10

3. Татьяна Белоногофф – 1.07,23

400 м, вольный стиль

1. Анна Егорова – 4.06,04

2. Валерия Саламатина – 4.08,34

3. Анастасия Гуженкова – 4.08,40

200 м, комплекс

1. Анна Чернышева – 2.14,84

2. Анастасия Сорокина – 2.15,63

3. Дарья Трофимова – 2.16,15

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