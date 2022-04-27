Плавание. Чемпионат России. Колесников, Чупков, Суркова, Годун одержали победы, Рылов – 4-й, другие результаты

В Казани прошел четвертый день чемпионата России по плаванию.
Чемпионат России по плаванию
Казань
Мужчины
200 м, брасс
1. Антон Чупков – 2.07,79
2. Кирилл Пригода – 2.08,35
3. Александр Жигалов – 2.09,29.
50 м, спина
1. Климент Колесников – 23,93
2. Марк Николаев – 24,70
3. Павел Самусенко – 24,85
4. Евгений Рылов – 25,11
50 м, вольный стиль
1. Климент Колесников – 21,69
2. Даниил Марков – 21,85
3. Евгений Седов – 22,19
4х200 м, вольный стиль
1. Москва (Михаил Довгалюк, Даниил Шаталов, Никита Данилов, Николай Снегирев) – 7.13,22
2. Санкт-Петербург (Даниил Косенков, Алексей Ртищев, Александр Федоров, Александр Щеголев) – 7.13,67
3. Московскя область (Александр Андреев, Александр Степанов, Роман Акимов, Иван Гирев) – 7.22,54
Женщины
50 м, баттерфляй
1. Арина Суркова – 25,61 (рекорд России)
2. Софья Сподаренко – 26,08
3. Дарья Клепикова – 26,18
100 м, брасс
1. Ника Годун – 1.06,66
2. Евгения Чикунова – 1.07,10
3. Татьяна Белоногофф – 1.07,23
400 м, вольный стиль
1. Анна Егорова – 4.06,04
2. Валерия Саламатина – 4.08,34
3. Анастасия Гуженкова – 4.08,40
200 м, комплекс
1. Анна Чернышева – 2.14,84
2. Анастасия Сорокина – 2.15,63
3. Дарья Трофимова – 2.16,15