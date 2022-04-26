Рылов о проверке FINA из-за участия в чемпионате России: «Что я могу с этим сделать? Просто ничего. Мое дело – плыть»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию о том, что Международная федерация плавания (FINA) начала внутреннюю проверку по вопросу участия его в чемпионате России в Казани.

Ранее FINA отстранила Рылова от соревнований на 9 месяцев после его участия в митинге-концерте в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

«Что я могу с этим сделать? Просто ничего. Мое дело – плыть. Все остальное – это юридические вопросы. Этим занимаются адвокаты. Я пока продолжаю выступление на чемпионате России», – сказал Рылов.

Рылова отстранили за концерт в «Лужниках», а он все равно плывет. Надел форму Speedo, которая разорвала с ним контракт, и крупно проиграл