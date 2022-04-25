Климент Колесников: «Мотивация выступать есть, конечно. Нас же не до конца жизни дисквалифицировали»

Двукратный призер Олимпийских игр по плаванию заявил, что у него есть мотивация продолжать карьеру, несмотря на отсутствие международных стартов.

«Мотивация есть, конечно. Нас же не до конца жизни дисквалифицировали. Не скажу, что надежда, но мысли о том, что будешь выступать на других соревнованиях, международных в том числе, на которые нас допустят, надеюсь, мотивирует заниматься. Тем более, лично я отталкиваюсь от того, что лично мои результаты были не самые лучшие показаны.

Есть еще куда расти самому. Буду работать сам над собой в первую очередь. А там дальше уже, какие соревнования будут, посмотрим.

В первую очередь это возможность показать свои навыки. Все мысли на результат. На чемпионат России», — сказал Колесников.

«Этот год направлен на реабилитацию, восстановление. Чтобы подойти к олимпийскому циклу следующему в хорошей форме.

С ребятами из других стран конфликтов у нас нет, да и не связываемся особо. Я сам с собой. Отдыхаю, делаю, что мне нравится.

Чемпионат России пройдет, потом будет реабилитация где-то месяц, подготовка к этапу Кубка России, другим соревнованиям. По датам не знаю, когда их назначат.

Что касается альтернативных соревнований в России, то пока мне непонятно, как они будут проводиться, в каком формате. Как их собираются проводить. Будет возможность-будем выступать», – цитирует Колесникова «СЭ».