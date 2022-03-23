Двукратный олимпийский чемпион по плаванию прокомментировал информацию о том, что Международная федерация плавания (FINA) открыла в его отношении дисциплинарное дело.

«Если честно, очень удивлен тем, что против меня открыли дисциплинарное дело. Неприятная ситуация возникла, будем разбираться.

Наверное, сейчас надо будет разбираться с Федерацией, писать им протест, объяснять что-то, доказывать.

По мнению всего мира и международной Федерации плавания, я не имею права посещать концертное мероприятие в столице своей родины — это безумие какое-то!

На мой взгляд, они открыли очень странное дисциплинарное дело», – сказал Рылов.

FINA открыла дисциплинарное дело против Рылова из-за посещения концерта-митинга «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!» в «Лужниках»