Евгений Рылов: «По мнению FINA, я не имею права посещать концертное мероприятие в столице своей родины — это безумие какое-то»

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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов прокомментировал информацию о том, что Международная федерация плавания (FINA) открыла в его отношении дисциплинарное дело. 

«Если честно, очень удивлен тем, что против меня открыли дисциплинарное дело. Неприятная ситуация возникла, будем разбираться.

Наверное, сейчас надо будет разбираться с Федерацией, писать им протест, объяснять что-то, доказывать.

По мнению всего мира и международной Федерации плавания, я не имею права посещать концертное мероприятие в столице своей родины — это безумие какое-то!

На мой взгляд, они открыли очень странное дисциплинарное дело», – сказал Рылов. 

FINA открыла дисциплинарное дело против Рылова из-за посещения концерта-митинга «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!» в «Лужниках»

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