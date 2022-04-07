Климент Колесников: «Руки не опускаются, просто немного поменялась мотивация – тренируюсь для себя. Духом не падаем, прорвемся»

Двукратный призер Олимпийских игр по плаванию Климент Колесников заявил, что столкнулся с негативом в социальных сетях из-за ситуации на Украине.

«С хейтом столкнулся. Но поскольку я особо в соцсетях не сидел и не сижу, там, возможно, уже все профильтровалось и удалилось. Наверное, еще пишут, но у каждого свое мнение, что я могу поделать?» – сказал Колесников.

Также пловец прокомментировал то, что Всероссийская федерация плавания отказалась от участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште этим летом.

«Обезопасить себя было наилучшим решением, нежели в текущей обстановке ехать и своим присутствием провоцировать людей на какие-то действия.

Руки не опускаются, сейчас просто немного поменялась мотивация – тренируюсь для себя. Духом не падаем, прорвемся», – добавил Колесников.