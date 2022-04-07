Климент Колесников: «Руки не опускаются, просто немного поменялась мотивация – тренируюсь для себя. Духом не падаем, прорвемся»

Теги плавание Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России Климент Колесников ТАСС Водные виды

Двукратный призер Олимпийских игр по плаванию Климент Колесников заявил, что столкнулся с негативом в социальных сетях из-за ситуации на Украине. 

«С хейтом столкнулся. Но поскольку я особо в соцсетях не сидел и не сижу, там, возможно, уже все профильтровалось и удалилось. Наверное, еще пишут, но у каждого свое мнение, что я могу поделать?» – сказал Колесников. 

Также пловец прокомментировал то, что Всероссийская федерация плавания отказалась от участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште этим летом. 

 «Обезопасить себя было наилучшим решением, нежели в текущей обстановке ехать и своим присутствием провоцировать людей на какие-то действия.

Руки не опускаются, сейчас просто немного поменялась мотивация – тренируюсь для себя. Духом не падаем, прорвемся», – добавил Колесников. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные