Вероника Андрусенко о пловчихе-трансгендере: «Если будет много таких случаев, нужно сделать так, чтобы они соревновались между собой»

Российская пловчиха высказалась об участии спортсменки-трансгендера Лии Томас в женских соревнованиях.

— Это абсолютно противоречит принципам честной борьбы в спорте. Считаю, что это неправильно. Если будет много таких случаев, то тогда нужно сделать так, чтобы они соревновались между собой. Иначе ни о какой честной борьбе тут нельзя будет говорить.

— Как у вас с мотивацией, если учесть, что международных соревнований в этом сезоне не будет?

— Когда тебе 31 год, мотивация пропадает, учитывая три пройденные . Сложно. Думаю, спорт потихоньку для меня будет заканчиваться.

Кто-то сейчас говорит, что в этой ситуации станем злее и сильнее, вижу, что молодежь говорит: «Готовиться особо не к чему, но будем стараться, форму терять нельзя».

Хотелось бы, чтобы после отмены международных стартов у нас было в этом сезоне больше своих. Нужно хотя бы два-три за лето, – сказала Андрусенко.

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