«Лучше нашим спортсменам не участвовать в соревнованиях, чем участвовать с такими». Бариев о пловчихе-трансгендере Томас

Член Олимпийского комитета России (ОКР) Марат Бариев высказался об участии трансгендеров в соревнованиях.

В марте пловчиха-трансгендер Лиа Томас победила на чемпионате американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). «Бывший пловец выиграл соревнования среди пловчих. Стоял счастливый в купальнике, что смог выиграть. Лучше нашим спортсменам не участвовать в соревнованиях, чем участвовать с такими», – сказал Бариев.

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