Джери Шанто о пловчихе-трансдендере Лиа Томас: «Ужасно, когда идея о мужчине, соревнующегося с женщинами, становится нормальной. Это деморализует»

Трехкратная чемпионка Национальной студенческой лиги (NCAA) по плаванию Джери Шанто раскритиковала идею о выступлении трансгендеров в женском спорте.

В частности, Шанто возмущена выступлениями пловчихи-трансгендера Лиа Томас на женском чемпионате NCAA.

«Спортсмены так много жертвуют, чтобы достичь элитного уровня. Ты никогда не ходишь на вечеринки. Ты редко бываешь дома. У тебя есть внутреннее стремление к достижению своих целей, и ты мотивирован тем, что должен преодолеть все эти препятствия на пути. Благодаря спортивной карьере я приобрела уверенность в жизни.

Сегодня мы лишаем девушек этой уверенности. Нас настолько застыдили, что мы все время молчим и боимся, что когда мы заговорим, то получим в ответ негативную реакцию. Ужасно, когда идея о мужчине, соревнующегося с женщинами, становится нормальной. Это настолько деморализует, что трудно уложить это в голове.

Пловцы в команде UPenn (за которую выступает Лиа Томас – Sports.ru) теперь так боятся всеобщего внимания, что больше не носят форму с логотипом UPenn. Им больше не позволено гордиться собой. Теперь все говорят только о Лиа», – сказала Шанто.

«Почему мы не мешаем трансспортсменам разрушать женский спорт?» В США экс-мужчина побеждает девушек в плавании – и они недовольны

«Участвовать в гонках как мужчина, когда им не являешься – странно». Зак Бриджес бил рекорды, а потом превратился в Эмили – соперницы не рады