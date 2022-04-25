Станислава Комарова: «У Ефимовой все хорошо и замечательно, она тренируется и плавательную карьеру бросать не собирается»

Серебряный призер Афин-2004 по плаванию Станислава Комарова заявила, что Юлия Ефимова не собирается завершать карьеру.

Ефимова пропускает чемпионат России, который на данный момент проходит в Казани.

«С Ефимовой не общалась, но если вы о том, что она не приехала на чемпионат России, то человек, который на протяжении десятилетия был лидером нашей команды, приносил ей медали, имеет право куда-то не ехать, если не хочет.

Я не вижу в этом никакой катастрофы. Это не говорит о том, что она заканчивает карьеру. Лететь в Россию на данный момент для нее не представляется возможным.

У нее все хорошо и замечательно, она тренируется и плавательную карьеру бросать не собирается», – рассказала Комарова.