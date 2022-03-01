МОК об отстранении российских спортсменов: «Рекомендация была сделана, чтобы обеспечить честность соревнований и безопасность всех участников»

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что санкции в отношении спортсменов направлены на правительство России.

МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

«Рекомендация МОК не направлена против российских спортсменов, российских спортивных чиновников или российских спортивных организаций, которые не причастны к нарушению олимпийского перемирия российским правительством.

Рекомендация МОК была сделана для обеспечения справедливости и честности спортивных соревнований и безопасности всех участников.

Предлагаемые санкции касаются исключительно российского правительства, с запретом любых национальных российских символов», – говорится в сообщении МОК.

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