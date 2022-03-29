Российские пловцы Лобузов, Соколова и Подьяков дисквалифицированы за допинг

Международная федерация плавания (FINA) сообщила о дисквалификации российских пловцов Артема Лобузова, Александры Соколовой и Артема Подьякова за допинг.

Срок дисквалификации каждого из спортсменов отсчитывается с 25 августа 2021-го и продлится четыре года.

Решение в отношении Соколовой и Подьякова принято на основе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). По делу Лобузова отчет антидопинговой комиссии не опубликован.

Лобузов завоевывал бронзу чемпионата Европы-2010 на короткой воде и серебро чемпионата мира-2013 в эстафетах. Также он соревновался на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

Подьяков – победитель юниорского первенства Европы на открытой воде 2009 года.