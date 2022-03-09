Владимир Сальников: «США и ряд других стран уведомили FINA, что не выступят на чемпионате мира, если будут допущены российские спортсмены»

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Президент Всероссийской федерации плавания, член бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимир Сальников заявил, что США и ряд других стран выступают против участия российских спортсменов в нейтральном статусе в международных стартах. 

«В экстренных случаях бюро FINA сможет оперативно собираться для принятия решений по формату проведения своих соревнований. На сегодняшний день FINA подтвердила, что российские и белорусские спортсмены допущены к участию в чемпионате мира в нейтральном статусе.

Однако многие страны, в числе которых США, уведомили FINA, что не выступят на чемпионате мира, если к участию в нем будут допущены российские и белорусские спортсмены. В ближайшее время будет получена дополнительная информация, будут ли они нас этим шантажировать.

Сейчас невозможно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация, нельзя исключать вмешательства людей, совершенно не относящихся к спорту.

Самым актуальным для нас является вопрос безопасности наших спортсменов. Мы контактируем с FINA, следим за развитием ситуации и отстаиваем свою позицию», – сказал Сальников.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля.

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