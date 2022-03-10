Россия и Катар подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере спорта

Россия и Катар примут совместный меморандум о сотрудничестве в спортивной сфере.

Сегодня министр спорта РФ Олег Матыцин встретился с министром по делам молодежи и спорта Катара Салахом бин Ганим Аль-Али.

Стороны обсудили в том числе подготовку к чемпионату мира по футболу 2022 года, а также согласовали меморандум, который будет подписан в дальнейшем.

«Проведение Олимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году продемонстрировали всему миру гостеприимство нашей страны.

Сегодня мы приглашаем катарских спортсменов принять участие в соревнованиях, которые пройдут в России в открытом формате. Мы продолжаем выступать за честный диалог без политизации спорта», – заявил Матыцин.

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