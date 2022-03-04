В Российской федерации прыжков в воду сообщили о создании союза с Беларусью, Узбекистаном и Арменией

Президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин рассказал об организации Кубка Евразийских стран в Саранске.

Ранее Международная федерация плавания (FINA), под эгидой которой проходят в том числе соревнования по прыжкам в воду, отстранила сборную России от международных стартов.

«Мы проводим это соревнование под эгидой своей федерации. Изначально мы придумали сами этот турнир и включили его в календарь LEN (Европейской лиги плавания). Но из-за ограничений мы написали письмо в LEN об исключении из календаря. Поскольку спортсмены уже находились в России, мы не могли сорвать мероприятие и провели его под своей эгидой.

Нынешний турнир важен еще тем, что мы запланировали подписать соглашение о создании союза. Он будет называться «Союз дружбы и взаимопомощи Евразийских стран по прыжкам в воду». Это позволит расширить географию соревнования и позволит нашим спортсменам иметь больше практики. Все то же самое и для наших иностранных коллег.

Мы готовы предоставлять инфраструктуру и делиться знаниями и в то же время учиться у наших коллег. Мы не делаем отдельное юридическое лицо, будет некий союз, в котором будет представлено пока четыре страны: Россия, Беларусь, Узбекистан и Армения. Мы надеемся, что в следующем году наш союз будет расширяться.

Уже сейчас я могу сказать, что первые четыре года мы будем проводить Кубок Евразийских стран на территории Российской Федерации. Регион проведения второго Кубка Евразийских стран мы определим в следующем году», – отметил Дружинин.

Мы остались почти без всех международных соревнований. Очень длинный – и растущий – список