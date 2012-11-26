Олимпийский чемпион в прыжках в воду Захаров дисквалифицирован за пропуск допинг-тестов. Он завершит карьеру

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду дисквалифицирован на полтора года за пропуск трех допинг-тестов во внесоревновательный период.

Решение о дисквалификации приняла Антидопинговая панель Международной федерации плавания ( ).

Глава Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко сообщил, что Захаров не будет оспаривать свою дисквалификацию.

«Решение оспаривать Илья не собирается. За всю карьеру он не сдал ни одной положительной допинг-пробы и не было никаких проблем с антидопинговыми службами, но тут был просто вопрос пропуска, дисциплины.

К сожалению, он пропустит, но вряд ли о ней речь бы в принципе шла – он перенес две операции на коленях и еще только восстанавливается. Мы с ним говорили, он завершает карьеру», - рассказал Власенко.