Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершил карьеру

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров объявил о завершении спортивной карьеры.

«Теперь буду работать в федерации, заниматься развитием нашего вида спорта. Так что из прыжков в воду не ухожу», – сообщил спортсмен.

В прошлом году Захаров не сумел отобраться на летнюю Олимпиаду в Токио. В 2012 году он стал победителем Игр в Лондоне по прыжках с трехметрового трамплина, а также взял серебро в синхронных прыжках.

Захаров выигрывал чемпионат мира 2017 года и в общей сложности завоевал еще шесть медалей мировых первенств – пять серебряных и одну бронзовую.