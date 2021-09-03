Колесников выиграл золото чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, у Чикуновой – серебро, у Каменевой – бронза

В Казани проходит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Россиянин Климент Колесников взял золото на дистанции 50 м на спине.
Плавание
Чемпионат Европы на короткой воде
Казань, Россия
Мужчины
50 м, спина
1. Климент Колесников (Россия) – 22,47
2. Микеле Ламберти (Италия) – 0,18
3. Роберт-Андрей Глинцэ (Румыния) – 0,27
Женщины
50 м, вольный стиль
1. Сара Шестрем (Швеция) – 23,12
2. Катажина Васик (Польша) – 0,37
3. Мария Каменева (Россия) – 0,60
100 м, брасс
1. Мартина Карраро (Италия) – 1.04,01
2. Евгения Чикунова (Россия) – 0,24
2. Энели Ефимова (Эстония) – то же время