Колесников выиграл золото чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, у Чикуновой – серебро, у Каменевой – бронза

В Казани проходит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Россиянин Климент Колесников взял золото на дистанции 50 м на спине.

Плавание

Чемпионат Европы на короткой воде

Казань, Россия

Мужчины

50 м, спина

1. Климент Колесников (Россия) – 22,47

2. Микеле Ламберти (Италия) – 0,18

3. Роберт-Андрей Глинцэ (Румыния) – 0,27

Женщины

50 м, вольный стиль

1. Сара Шестрем (Швеция) – 23,12

2. Катажина Васик (Польша) – 0,37

3. Мария Каменева (Россия) – 0,60

100 м, брасс

1. Мартина Карраро (Италия) – 1.04,01

2. Евгения Чикунова (Россия) – 0,24

2. Энели Ефимова (Эстония) – то же время