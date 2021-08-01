Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков возобновит спортивную карьеру, которую завершил два месяца назад

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016, двукратный чемпион мира по плаванию возобновит спортивную карьеру.

Об этом сообщил тренер пловца .

В июле 2021 года после Олимпийских игр в Токио, на которых Чупков не завоевал медалей, стало известно, что он больше не планирует участвовать в соревнованиях.

«Все переиграли, Антон приступил к тренировкам. Первым стартом будет этап Кубка мира в Дохе, вторым – этап в Казани. Посмотрим, в каком состоянии он сейчас находится.

Он отдохнул, набрался сил и сейчас горит желанием выступать. Победил здравый смысл. Его заявление о завершении карьеры было вызвано эмоциями после не совсем удачного выступления на Олимпийских играх, понять его можно.

Сейчас, трезво оценив ситуацию, он решил продолжать, и я с ним абсолютно согласен. Перед его отъездом в отпуск мы обсуждали эту тему, он обещал подумать, и вот результат. Я очень рад», – сказал Немтырев.

Этап Кубка мира по плаванию в Дохе пройдет с 21 по 23 октября, в Казани – с 28 по 30 октября.

Наш суперпловец провалился на Олимпиаде – и уходит в 24 года: в спорте надоело, хочется жить по-другому