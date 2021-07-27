Владимир Сальников: «На этой Олимпиаде мы прервали серию в 25 лет без побед на Играх. Считаю выступление пловцов достойным»

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Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников подвел итоги выступления российских пловцов в Токио-2020.

– На этой Олимпиаде мы прервали серию в 25 лет без побед на Играх. И это кроме остальных медалей. У нас несколько четвертых мест и при лучшем раскладе они могли превратиться в медали. Я считаю выступление достойным.

Вообще, Олимпиада для всех ее участников получилась тяжелой. Постоянно, до самого открытия, говорилось о том, что Игры могут отменить. Конечно, это создавало напряженную атмосферу. Плюс для всех без исключения спортсменов и тренеров во всем мире подготовка к этим Играм была непростой, а планирование превратилось в ходьбу по минному полю.
 
В преддверии Игр из-за коронавируса мы понесли потери. Достаточно ощутимые. У нас из-за ковида пропустил Олимпийские игры Илья Бородин, Дарья Устинова переболела ковидом. Влад Гринев попал в изоляцию на две недели в Венгрии.

– В каких видах вы не добрали медали и почему?

– У нас были упущенные возможности. Они всегда бывают. Олимпиада всегда богата на сюрпризы. Врываются в призеры спортсмены, которые широкому кругу не было известны – возьмем тунисца, который всех удивил своей победой на 400 м вольным стилем. При этом некоторые лидеры не добирались до пьедестала. Игры были полны драмами.
 
Потери у нас начались на подлете – не попал в Токио Илья Бородин. Первое выступление в финале должно было быть его и он мог побороться за медаль на 400 м комплексом.

Что касается эстафеты 4 по 100 м вольным стилем, планировалось, что в ней стартуют два наших спиниста, но программа соревнований не позволила нам в полной мере реализовать эту идею. Слишком короткий был перерыв между личными дистанциями и эстафетой. Равнозначной замены у нас не было.

– Личные медали только у двоих спортсменов. Это основная причина для критики прямо сейчас.

– Мы очень рады медалям Климента и победам Жени, но это не значит, что остальные ничего не делали и никак себя не проявили. При этом мы увеличили еще и количество попаданий в финал с 9 до 14 в индивидуальных дистанциях по сравнению с Рио.

Сделали это на дистанциях, где у нас давно не было представителей в решающих заплывах – в длинном кроле у женщин, где выступала Анастасия Кирпичникова, на 1500 м у мужчин – Кирилл Мартынычев, Светлана Чимрова – на 200 м баттерфляем...

Женская эстафета 4 по 200 м вольным стилем выдала лучший результат за историю выступления в финалах, став пятыми. Это большое достижение для ребят и нельзя оставить это незамеченным.

Плюс мы остановились в некоторых видах в шаге от медалей — это и Евгения Чикунова, и Юлия Ефимова была близко к тройке, и Антон Чупков с Андреем Минаковым, – сказал Сальников.

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