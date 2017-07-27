Алла Шишкина: «Украинская синхронистка сказала, что дружит с нами. Украинский дипломат потом заявил, что она подрывает дипломатические и даже военные отношения»

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию рассказала об общении с украинскими синхронистками.

– Российские синхронистки очень тепло общаются с украинскими. В этой связи вы удивились скандалу вокруг истории с общим фото Марии Ласицкене и Ярославы Магучих?

– А у нас тоже такое было. Просто так не раскручивали.

– Так, расскажите.

– Одна из девочек, выступавших в дуэте, отвечая на вопрос на пресс-конференции по поводу отношений с россиянками, сказала, что мы дружим и все вообще хорошо. Так украинский дипломат потом заявил, что она подрывает дипломатические и даже военные отношения!

– Ужас!

– На днях выложила с концерта девушку, которая пела на украинском языке. Отметила в сторис всю украинскую сборную и написала, что никакие политические распри нас не разведут. Репостнули только две девочки. Остальные написали: «Алла, мы тебя тоже очень любим, но выкладывать такое не можем – будет выговор».

– Как вы это объясняете? Политика политикой, но спорт — это же другое.

– Да ладно вам, не прикидывайтесь дурачком. Спорт и политика идут рядом. Спорт – это так называемая мягкая сила. И я с пониманием отношусь к позиции украинских девочек. Всем прислала сердечки и сказала, что жду их в гости. А они: «Это сейчас тоже проблема...» – сказала Шишкина.

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