Антон Чупков после 4-го места на Олимпиаде: «Думаю, это был один из последних стартов в моей карьере»

Двукратный чемпион мира прокомментировал свой результат на дистанции 200 м брассом на Олимпиаде-2020 (4-е место).

«Ничего плохого не скажу – улыбка на лице, хотя совсем чуть-чуть до медали не хватило. Это спорт, что поделать. Поражения должны случаться.

Я не шокирован – отдался на 100%, приплыл и понял, что к чему я был готов, то и сделал – не больше, не меньше.

Понимал, что если пойду по другой тактике, я не выдержу. Готовился именно ко второй половине. Я выдал максимум.

Не знаю, сейчас сложно сказать, что не так. Может, год, который вылетел, так сказался. Но у всех такие условия были. Работу сделал большую, сейчас будем анализировать. Сегодняшний результат только по моей вине – не справился, может с эмоциями, с волнением.

Плыть утром – это проблема, но решаемая. Сейчас я показал неплохое время для утреннего заплыва, но не хватило. Какие объяснения, оправдания? Я проиграл – что я могу еще сказать? Все было хорошо, вся подготовка проходила без перебоев.

? Нет, это не цель, следующая цель – жизнь, радоваться жизни, продолжать жить, но уже, наверное, без этого. Я думаю, что это один из последних моих стартов на профессиональном международном уровне. Хочу начать развиваться, хочу семью, не хочу постоянно жить на сборах. Я столько уже живу вне дома, понимаю, что это работа спортсмена. Я хочу переключиться и пожить немного по-другому», – сказал Чупков.

«Успешный сезон для пловца – это 100 тысяч долларов». У нас есть чемпион и рекордсмен мира, у которого уникальный стиль под водой