Олимпиада-2020. Синхронное плавание. Ромашина и Колесниченко выиграли квалификацию в произвольной программе

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Сегодня на Олимпиаде в Токио прошли квалификационные соревнования в синхронном плавании. Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко лидируют в произвольной программе дуэтов. 

Олимпиада-2020

Токио, Япония

Синхронное плавание

Дуэты, произвольная программа

Квалификация

1. Светлана Ромашина – Светлана Колесниченко (Россия) – 97,9000

2. Хуан Сюэчэнь – Сунь Вэньянь (Китай) – 96,2333

3. Марта Федина – Анастасия Савчук (Украина) – 94,9333

4. Юкико Инуи – Мегуму Йошида (Япония) – 93,9333

5. Клаудиа Хольцнер – Жаклин Симоно (Канада) – 91,2333

6. Линда Черрути – Констанца Ферро (Италия) – 91,2000

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