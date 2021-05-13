Олимпиада-2020. Синхронное плавание. Ромашина и Колесниченко выиграли квалификацию в произвольной программе

Сегодня на Олимпиаде в Токио прошли квалификационные соревнования в синхронном плавании. Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко лидируют в произвольной программе дуэтов.
Олимпиада-2020
Токио, Япония
Синхронное плавание
Дуэты, произвольная программа
Квалификация
1. Светлана Ромашина – Светлана Колесниченко (Россия) – 97,9000
2. Хуан Сюэчэнь – Сунь Вэньянь (Китай) – 96,2333
3. Марта Федина – Анастасия Савчук (Украина) – 94,9333
4. Юкико Инуи – Мегуму Йошида (Япония) – 93,9333
5. Клаудиа Хольцнер – Жаклин Симоно (Канада) – 91,2333
6. Линда Черрути – Констанца Ферро (Италия) – 91,2000
Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника