Олимпиада-2020. Синхронное плавание. Ромашина и Колесниченко выиграли квалификацию в произвольной программе

Сегодня на Олимпиаде в Токио прошли квалификационные соревнования в синхронном плавании. Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко лидируют в произвольной программе дуэтов.

Олимпиада-2020

Токио, Япония

Синхронное плавание

Дуэты, произвольная программа

Квалификация

1. Светлана Ромашина – Светлана Колесниченко (Россия) – 97,9000

2. Хуан Сюэчэнь – Сунь Вэньянь (Китай) – 96,2333

3. Марта Федина – Анастасия Савчук (Украина) – 94,9333

4. Юкико Инуи – Мегуму Йошида (Япония) – 93,9333

5. Клаудиа Хольцнер – Жаклин Симоно (Канада) – 91,2333

6. Линда Черрути – Констанца Ферро (Италия) – 91,2000

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника