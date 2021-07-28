Олимпиада-2020, 29 июля, все медали дня: ранним утром Россия взяла историческую медаль в академической гребле, у Колесникова – бронза в плавании

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио разыгрывают 17 комплектов медалей в 8 видах спорта.

Олимпийские игры-2020 в Токио

29 июля

Медали дня

Академическая гребля

Двойка, женщины

1. Новая Зеландия

2. Россия (Василиса Степанова – Елена Орябинская)

3. Канада

Двойка, мужчины

1. Хорватия

2. Румыния

3. Дания

Двойка парная, легкий вес, мужчины

1. Ирландия

2. Германия

3. Италия

Двойка парная, легкий вес, женщины

1. Италия

2. Франция

3. Нидерланды

Плавание

800 м, вольный стиль, мужчины

1. Роберт Финке (США)

2. Грегорио Пальтриньери (Италия)

3. Михаил Романчук (Украина)

200 м, брасс, мужчины

1. Зак Стаблети-Кук (Австралия)

2. Арно Камминга (Нидерланды)

3. Матти Маттссон (Финляндия)

200 м, баттерфляй, женщины

1. Чжан Юйфэй (Китай)

2. Реган Смит (США)

3. Хэйли Фликинджер (США)

100 м, вольный стиль, мужчины

1. Калеб Дрессел (США)

2. Кайл Челмерс (Австралия)

3. Климент Колесников (Россия)

4x200 м, вольный стиль, женщины

1. Китай

2. США

3. Австралия

Стендовая стрельба

Трап, женщины

1. Зузана Регак-Штефечекова (Словакия)

2. Кэйл Браунинг (США)

3. Алессандра Перилли (Сан-Марино)

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.