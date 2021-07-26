Евгений Рылов: «Первое золото за 25 лет? У меня цель была не изменить положение вещей, а доказать, что я лучший в мире»

Российский пловец прокомментировал свою победу на 100-метровке на спине в Токио-2020.

Эта победа стала первой для России в плавании с Олимпийских игр-1996.

«Не все было гладенько, грустно было все в предварительных и полуфинале. Все что я сейчас сделал – вышел за свои пределы.

Раньше американцы никогда не проигрывали на спине, а мы забрали золото и серебро. Первое золото за 25 лет? У меня цель была не изменить положение вещей, а доказать, что я лучший в мире», – сказал Рылов.

«На последних метрах меня вырубило. Шел на пределе. И где-то даже за. Американцы никогда не проигрывали спину. А теперь ситуация в мире такая. Я – первый. Климент – второй. И это круто!» – цитирует пловца «Спорт-Экспресс».

Наши пловцы выиграли золото спустя 25 (!) лет – сразу 2 медали в бассейне, шансы в стрельбе, тхэквондо и фехтовании. Онлайн Олимпиады