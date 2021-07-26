Климент Колесников: «Серебро – это круто. Отрыв маленький, обидно. У меня первая Олимпиада, все еще впереди»

Теги плавание сборная России Олимпиада-2020 Евгений Рылов Климент Колесников Водные виды

Российский пловец Климент Колесников прокомментировал свой результат на 100-метровке на спине в Токио-2020, где он завоевал серебро.

Победу одержал другой россиянин – Евгений Рылов.

«Серебро – это круто. Тем более, вперед никого не пустили. Настраивался серьезно. Расстроился бы больше, если бы проиграл иностранцу.

Отрыв маленький, обидно. У меня первая Олимпиада, все еще впереди», – сказал Колесников.

Наши пловцы выиграли золото спустя 25 (!) лет – сразу 2 медали в бассейне, шансы в стрельбе, тхэквондо и фехтовании. Онлайн Олимпиады

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