Климент Колесников: «Серебро – это круто. Отрыв маленький, обидно. У меня первая Олимпиада, все еще впереди»

Российский пловец прокомментировал свой результат на 100-метровке на спине в Токио-2020, где он завоевал серебро.

Победу одержал другой россиянин – Евгений Рылов.

«Серебро – это круто. Тем более, вперед никого не пустили. Настраивался серьезно. Расстроился бы больше, если бы проиграл иностранцу.

Отрыв маленький, обидно. У меня первая Олимпиада, все еще впереди», – сказал Колесников.

Наши пловцы выиграли золото спустя 25 (!) лет – сразу 2 медали в бассейне, шансы в стрельбе, тхэквондо и фехтовании. Онлайн Олимпиады