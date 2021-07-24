Олимпиада-2020. Плавание. Ефимова, Чикунова, Колесников, Рылов и Малютин выступят в финалах

27 июля на Олимпиаде-2020 в будет разыграно 4 комплекта наград в плавании.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Плавание

Финалы

200 м, вольный стиль, мужчины

4.43

Российский участник: .

100 м, спина, женщины

4.51

100 м, спина, мужчины

4.59

Российские участники: , .

100 м, брасс, женщины

5.17

Российские участницы: , Евгения Чикунова.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Олимпиада-2020, 27 июля, расписание всех финалов дня: разыграют 22 комплекта медалей