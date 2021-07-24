Олимпиада-2020. Плавание. Ефимова, Чикунова, Колесников, Рылов и Малютин выступят в финалах

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27 июля на Олимпиаде-2020 в Токио будет разыграно 4 комплекта наград в плавании.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Плавание

Финалы

200 м, вольный стиль, мужчины

4.43

Российский участник: Мартин Малютин.

100 м, спина, женщины

4.51

100 м, спина, мужчины

4.59

Российские участники: Климент Колесников, Евгений Рылов.

100 м, брасс, женщины

5.17

Российские участницы: Юлия Ефимова, Евгения Чикунова.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. 

Олимпиада-2020, 27 июля, расписание всех финалов дня: разыграют 22 комплекта медалей

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