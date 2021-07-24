Олимпиада-2020. Плавание. Ефимова, Чикунова, Колесников, Рылов и Малютин выступят в финалах

27 июля на Олимпиаде-2020 в Токио будет разыграно 4 комплекта наград в плавании.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Плавание
Финалы
200 м, вольный стиль, мужчины
4.43
Российский участник: Мартин Малютин.
100 м, спина, женщины
4.51
100 м, спина, мужчины
4.59
Российские участники: Климент Колесников, Евгений Рылов.
100 м, брасс, женщины
5.17
Российские участницы: Юлия Ефимова, Евгения Чикунова.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Олимпиада-2020, 27 июля, расписание всех финалов дня: разыграют 22 комплекта медалей