Евгений Рылов принес России первое за 25 лет золото Олимпийских игр в плавании

Российский пловец принес России первое золото Олимпиад за 25 лет.

На Играх-2020 в Токио Рылов выиграл финал на 100-метровке на спине с результатом 51,98 секунды. Второе место занял еще один из россиян – (52,00). Впервые в истории российские пловцы заняли первое и второе место на Играх.

Для России это первое золото в плавании с Атланты-1996, когда по две победы одержали и .

Рылов завоевал вторую личную медаль (1-0-1).

У России 25 лет не было олимпийского золота в плавании, но сейчас ультракоманда (чемпионы, рекордсмены). Кто кроме Ефимовой приехал разрывать?