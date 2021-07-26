Евгений Рылов принес России первое за 25 лет золото Олимпийских игр в плавании

Теги плавание сборная России Денис Панкратов Александр Попов Олимпиада-2020 Евгений Рылов Климент Колесников Водные виды

Российский пловец Евгений Рылов принес России первое золото Олимпиад за 25 лет.

На Играх-2020 в Токио Рылов выиграл финал на 100-метровке на спине с результатом 51,98 секунды. Второе место занял еще один из россиян – Климент Колесников (52,00). Впервые в истории российские пловцы заняли первое и второе место на Играх.

Для России это первое золото в плавании с Атланты-1996, когда по две победы одержали Александр Попов и Денис Панкратов.

Рылов завоевал вторую личную медаль Олимпиад (1-0-1).

У России 25 лет не было олимпийского золота в плавании, но сейчас ультракоманда (чемпионы, рекордсмены). Кто кроме Ефимовой приехал разрывать?

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