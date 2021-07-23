Пловец Пригода получил строгий выговор за шуточное видео о том, как обойти тест на коронавирус на Олимпиаде-2020

Российский пловец рассказал, что получил строгий выговор за шуточное видео, в котором он якобы пытается обойти тест на коронавирус.

22 июля Пригодв выложил видео, в котором прыскает в рот «Мирамистином», чтобы успешно пройти тест на в аэропорту Токио, где 23 июля стартовали игры.

«Все успокоилось, сошло на нет. Я не с этой стороны хотел обратить на себя внимание.

Сделали строгий выговор, но никаких санкций, слава богу, не применили», – сказал Пригода.

У России 25 лет нет олимпийского золота в плавании, но сейчас ультракоманда (чемпионы, рекордсмены). Кто кроме Ефимовой приехал разрывать?