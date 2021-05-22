Олимпиада-2020. Плавание. Чупков и Пригода выступят в полуфиналах, Чимрова и Суркова выбыли

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Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио пройдут полуфинальные заплывы на 100 м баттерфляем у женщин и 100 м брассом у мужчин.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Плавание

Полуфиналы

Женщины

100 м, баттерфляй

Россиянки Светлана Чимрова и Арина Суркова не смогли пробиться в финал. Чимпрова показала 6-й результат в своем заплыве (57,54), Суркова финишировала 7-й (57,72). С лучшим временем в решающий заплыв вышла Чжан Юфей из Китая (55,89).

Мужчины

100 м, брасс

Начало – 5.33 по московскому времени.

Российские участники: Кирилл Пригода, Антон Чупков.

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