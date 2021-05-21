Олимпиада-2020. Плавание. Фесикова и Каменева вышли в полуфинал, Ефимова, Колесников и Рылов поплывут в квалификации

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио пройдут квалификационные заплывы в плавании.
Токио, Япония
Плавание
Квалификация
100 м, спина, женщины
Россиянки Анастасия Фесикова и Мария Каменева вышли в полуфинал. Каменева показала 10-й результат (59,88), Фесикова финишировала 13-й (59,92). С лучшим временем в полуфинал прошла австралийка Кэйли Маккеон (57,88).
200 м, свободный стиль, мужчины
Начало – 13.17
Российские участники: Иван Гирев, Мартин Малютин.
100 м, брасс, женщины
Начало – 13.34
Российские участники: Евгения Чикунова, Юлия Ефимова.
100 м, спина, мужчины
Начало – 13.51
Российские участники: Климент Колесников, Евгений Рылов.
400 м, вольный стиль, женщины
Начало – 14.06
Российские участники: Анна Егорова, Анастасия Кирпичникова.
4x100 м, вольный стиль, мужчины
Начало – 14.30
Сборная России стартует в первом заплыве по четвертой дорожке.
Россия: Владислав Гринев, Андрей Минаков, Владимир Морозов, Александр Щеголев .
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.
У России 25 лет нет олимпийского золота в плавании, но сейчас ультракоманда (чемпионы, рекордсмены). Кто кроме Ефимовой приехал разрывать?
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