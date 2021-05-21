Олимпиада-2020. Плавание. Фесикова и Каменева вышли в полуфинал, Ефимова, Колесников и Рылов поплывут в квалификации

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио пройдут квалификационные заплывы в плавании.

Токио, Япония

Плавание

Квалификация

100 м, спина, женщины

Россиянки Анастасия Фесикова и вышли в полуфинал. Каменева показала 10-й результат (59,88), Фесикова финишировала 13-й (59,92). С лучшим временем в полуфинал прошла австралийка Кэйли Маккеон (57,88).

200 м, свободный стиль, мужчины

Начало – 13.17

Российские участники: Иван Гирев, .

100 м, брасс, женщины

Начало – 13.34

Российские участники: , .

100 м, спина, мужчины

Начало – 13.51

Российские участники: , .

400 м, вольный стиль, женщины

Начало – 14.06

Российские участники: , .

4x100 м, вольный стиль, мужчины

Начало – 14.30

Сборная России стартует в первом заплыве по четвертой дорожке.

Россия: Владислав Гринев, Андрей Минаков, Владимир Морозов, Александр Щеголев .

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.

У России 25 лет нет олимпийского золота в плавании, но сейчас ультракоманда (чемпионы, рекордсмены). Кто кроме Ефимовой приехал разрывать?

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника