Журова о том, что синхронисткам запретили купальники с изображением медведя на Играх: «А на русском языке в Токио можно будет разговаривать?»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ограничения для российских синхронисток на Олимпиаде в Токио.

Ранее пятикратная олимпийская чемпионка заявила, что Международный олимпийский комитет ( ) запретил спортсменкам выступать на Играх в купальниках с изображением медведя, так как он ассоциируется с Россией.

«Запретить медведя? Ну что дальше? А на русском языке в Токио можно будет разговаривать?

Это все перебор, разумеется. Сборной Украины разрешили выступать в той самой форме, которую столько обсуждали на Евро, а нам с медведем на купальнике нельзя.

Кто скажет, что это не двойные стандарты – я просто улыбнусь им в лицо», – сказала Журова.

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«Ассоциируется с вашей страной». Российским синхронисткам запретили выступать на Олимпиаде в купальниках с изображением медведя