Журова о том, что синхронисткам запретили купальники с изображением медведя на Играх: «А на русском языке в Токио можно будет разговаривать?»

Теги синхронное плавание Светлана Журова МОК Светлана Ромашина Олимпиада-2020 сборная России (синхронное плавание) Водные виды

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ограничения для российских синхронисток на Олимпиаде в Токио. 

Ранее пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил спортсменкам выступать на Играх в купальниках с изображением медведя, так как он ассоциируется с Россией.

«Запретить медведя? Ну что дальше? А на русском языке в Токио можно будет разговаривать?

Это все перебор, разумеется. Сборной Украины разрешили выступать в той самой форме, которую столько обсуждали на Евро, а нам с медведем на купальнике нельзя.

Кто скажет, что это не двойные стандарты – я просто улыбнусь им в лицо», – сказала Журова. 

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