Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021: Бородин, Ступин, Егорова вышли в финал, Кирпичникова – нет

Сегодня на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште прошли квалификационные соревнования у пловцов.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021

Будапешт, Венгрия

23 мая

Плавание

Предварительные заплывы

400 м, комплекс, мужчины

Илья Бородин квалифицировался в финал с шестым временем (4.14,64), Максим Ступин – с восьмым (4.15,58). Лучший результат – у венгра Давида Веррасто (4.13,39).

400 м, вольный стиль, женщины

Егорова вышла в финал с лучшим результатом (4.08,87). показала 14-е время (4.14,55) и в финал не попала.

4х100 м, комбинация, мужчины

Сборная России в составе Евгения Рылова, Антона Чупкова, Александра Кудашева и Александра Щеголева вышла в финал с шестым результатом (3.34,62). Лучший результат – у команды Великобритании (3.32,48).

4х100 м, комбинация, женщины

Россиянки Анастасия Фесикова, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова и Арина Суркова квалифицировались в финал со вторым результатом (3.58,78). Лучшее время показали представительницы Нидерландов (3.58,67).