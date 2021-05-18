Ефимова о том, что не выступит на 200 м брассом в Токио-2020: «Возьмут сейчас и меня поменяют – было бы несправедливо. Пусть сами плывут»

Российская пловчиха прокомментировала свое выступление на чемпионате Европы в венгерском Будапеште.

Сегодня она завоевала бронзовую медаль на 200 м брассом, однако не выступит на этой дистанции на в Токио, так как не выполнила олимпийский норматив на чемпионате России.

«Я настраиваюсь на 100 м. Верю в спортивный принцип. Девчонки ( и – Sports.ru) заслужили, а там уже будь как будет.

Но это было бы несправедливо – вот представьте, возьмут сейчас и меня поменяют, например, было бы не очень. Хотя в крайнем, крайнем случае... Хотя пусть сами плывут.

Я сама вижу, что расплываюсь – потихоньку, медленно и уверенно. Это не может не радовать. Под конец соревнований я только-только войду в кураж.

Наконец-то у меня хоть мышцы стали уставать, а то я проплыла чемпионат России, и у меня ни одна мышца не болела.

Начинаю чувствовать себя так, как оно и должно быть после соревнований», – сказала Ефимова.

«Хочу лежать, гладить собаку, пить вино». У Юлии Ефимовой – проблемы: упустила медаль Евро, пока мимо Олимпиады на коронной дистанции