С 2008 года Юлия Ефимова берет хотя бы одну медаль на олимпийских дистанциях на главных стартах

Российская пловчиха завоевала бронзу чемпионата Европы по водным видам на дистанции 200 м брассом.

Финал Ефимова проплыла за 2.22,16, выиграв у соотечественницы Евгении Чикуновой 0,01 секунды.

Для Ефимовой это 11-я медаль на чемпионатах Европы в длинных бассейнах (7-3-1).

С 2008 года Ефимова завоевывает хотя бы одну медаль на олимпийских дистанциях (100 и 200 м брассом) на главных турнирах.

В Пекине-2008 россиянка осталась без медалей, но победила на ЧЕ-2008. На последующих чемпионатах мира и Европы, а также в Лондоне-2012 и Рио-2016 Ефимова берет награды. Лучшим результатом стало выступление на ЧЕ-2018, когда российская пловчиха выиграла обе дистанции.

На Олимпиаду в Токио Ефимова отобралась только на дистанции 100 м брассом.

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