С 2008 года Юлия Ефимова берет хотя бы одну медаль на олимпийских дистанциях на главных стартах

Теги плавание чемпионат Европы сборная России жен Юлия Ефимова Водные виды

Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала бронзу чемпионата Европы по водным видам на дистанции 200 м брассом.

Финал Ефимова проплыла за 2.22,16, выиграв у соотечественницы Евгении Чикуновой 0,01 секунды.

Для Ефимовой это 11-я медаль на чемпионатах Европы в длинных бассейнах (7-3-1).

С 2008 года Ефимова завоевывает хотя бы одну медаль на олимпийских дистанциях (100 и 200 м брассом) на главных турнирах.

В Пекине-2008 россиянка осталась без медалей, но победила на ЧЕ-2008. На последующих чемпионатах мира и Европы, а также в Лондоне-2012 и Рио-2016 Ефимова берет награды. Лучшим результатом стало выступление на ЧЕ-2018, когда российская пловчиха выиграла обе дистанции.

На Олимпиаду в Токио Ефимова отобралась только на дистанции 100 м брассом.

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