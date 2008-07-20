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Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото ЧМ во всех дисциплинах, кроме той, в которой не участвовала

Теги синхронное плавание Чемпионат мира по водным видам спорта Светлана Ромашина Светлана Колесниченко Алла Шишкина сборная России (синхронное плавание) Влада Чигирева Мария Шурочкина Михаэла Каланча Александр Мальцев Анастасия Архиповская Майя Гурбанбердиева Марина Голядкина Вероника Калинина Полина Комар Майя Дорошко Водные виды

На чемпионате мира по водным видам спорта-2019 в Кванджу завершились соревнования по синхронному плаванию.

Сборная России завоевала золото в 9 из 10 видов программы. 

Исключением стала новая дисциплина «хайлайты», в которой россиянки не принимали участия. В этом виде программы победу одержала сборная Украины. 

🥇 Соло, техническая программа – Светлана Колесниченко

🥇 Соло, произвольная программа – Светлана Ромашина

🥇 Дуэт, техническая программа – Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина

🥇 Дуэт, произвольная программа – Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина

🥇 Микст, техническая программа – Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев

🥇 Микст, произвольная программа – Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев

🥇 Группы, техническая программа – Анастасия Архиповская, Влада Чигирева, Майя Дорошко, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Алла Шишкина, Мария Шурочкина

🥇 Группы, произвольная программа – Анастасия Архиповская, Влада Чигирева, Варвара Субботина, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Алла Шишкина, Мария Шурочкина

🥇 Комбинация, произвольная программа – Мария Шурочкина, Анастасия Архиповская, Михаэла Каланча, Полина Комар, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Варвара Субботина, Вероника Калинина

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