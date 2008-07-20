Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото ЧМ во всех дисциплинах, кроме той, в которой не участвовала

На чемпионате мира по водным видам спорта-2019 в Кванджу завершились соревнования по синхронному плаванию.

Сборная России завоевала золото в 9 из 10 видов программы.

Исключением стала новая дисциплина «хайлайты», в которой россиянки не принимали участия. В этом виде программы победу одержала сборная Украины.

🥇 Соло, техническая программа – Светлана Колесниченко



🥇 Соло, произвольная программа – Светлана Ромашина



🥇 Дуэт, техническая программа – Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина



🥇 Дуэт, произвольная программа – Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина



🥇 Микст, техническая программа – Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев



🥇 Микст, произвольная программа – Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев



🥇 Группы, техническая программа – Анастасия Архиповская, Влада Чигирева, Майя Дорошко, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Алла Шишкина, Мария Шурочкина



🥇 Группы, произвольная программа – Анастасия Архиповская, Влада Чигирева, Варвара Субботина, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Алла Шишкина, Мария Шурочкина



🥇 Комбинация, произвольная программа – Мария Шурочкина, Анастасия Архиповская, Михаэла Каланча, Полина Комар, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Варвара Субботина, Вероника Калинина

На Олимпийских играх в Токио будет разыгрываться два комплекта медалей в соревнованиях дуэтов и групп.

В синхронном плавании атмосферно: дольше 4 минут без дыхания, прикрывают нос верхней губой, тоналка на татухах

Наш синхронист выиграл золото ЧМ. В детстве над ним смеялись не только девочки, но и их родители