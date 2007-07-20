ЧМ-2019 по водным видам спорта. 20 июля. Все финалы дня

20 июля на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу будут разыграны 4 комплекта медалей – в прыжках в воду и синхронном плавании.

Чемпионат мира по водным видам спорта

Кванджу, Республика Корея

Прыжки в воду

Синхронные прыжки

Трамплин, 3 м, микст – 9.30

Российские участники – Кристина Ильиных – Сергей Назин.

Вышка, 10 м, мужчины – 14.45

Российский участник – Александр Бондарь.

Синхронное плавание

Микст-дуэты, произвольная программа – 11.00

Российские участники – Майя Гурбанбердиева – Александр Мальцев.

Комбинация, произвольная программа – 13.00

Российские участницы: Влада Чигирева, Алла Шишкина, Михаэла Каланча, Марина Голядкина, Майя Дорошко, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Полина Комар, Варвара Субботина, Мария Шурочкина.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.

Расписание финалов чемпионата мира-2019 по водным видам

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