Джо Бурроу провел полноценную тренировку впервые с 14 сентября

Квотербек «Цинциннати Бенгалс» Джо Бурроу в среду провел тренировку с командой в полноценном режиме.

Главный тренер Зак Тейлор ранее говорил, что Бурроу перейдет к работе в формате 11-на-11. На прошлой неделе, после открытия 21-дневного окна для возвращения из резерва для травмированных, он на всех тренировках действовал в ограниченном режиме.

Бурроу восстанавливается после операции по восстановлению разорванных связок пальца ноги. По информации СМИ, он намерен сыграть против «Балтимор Рейвенс» в День благодарения. Однако полноценное участие в тренировке оставляет шанс, что квотербек сможет выйти на поле уже в игре против «Нью-Ингленд Пэтриотс».

Джо Флакко, отыгравший последние пять матчей в стартовом составе, в среду тренировалcя в ограниченном режиме из-за травмы правого плеча.



