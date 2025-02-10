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Махоумс допустил два сэка и перехват в одном розыгрыше Супербоула-2025

Патрик Махоумс допустил два сэка и перехват в одном розыгрыше Супербоула-2025.

Во второй четверти финального матча НФЛ квотербек «Канзас-Сити» допустил три ошибки подряд, которые привели к тачдауну «Филадельфии».

Всего у Махоумса 5 удачных действий из 10 и 24 набранных ярда.

«Филадельфия» обыгрывает «Канзас-Сити» 17:0 во второй четверти.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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logoКанзас-Сити
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