Патрик Махоумс допустил два сэка и перехват в одном розыгрыше Супербоула-2025.

Во второй четверти финального матча НФЛ квотербек «Канзас-Сити » допустил три ошибки подряд, которые привели к тачдауну «Филадельфии».

Всего у Махоумса 5 удачных действий из 10 и 24 набранных ярда.

«Филадельфия » обыгрывает «Канзас-Сити» 17:0 во второй четверти.