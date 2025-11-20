Ресивер «Баффало» Кион Коулмен пропустит второй матч подряд по решению тренера

Ресивер «Баффало Биллс» Кион Коулмен, по данным журналиста Cover 1 Эрика Тернера, во второй раз подряд окажется вне заявки и пропустит ночной матч против «Хьюстон Тексанс». Ранее именно этот журналист первым сообщил, что Коулмен пропустит матч против «Тампа-Бэй Бакканирс» по решению тренера.

Причины, по которым Коулмен выпал из ротации «Баффало», полностью не раскрываются. Сам игрок после матча признал, что ему нужно прибавлять во многих аспектах, а главный тренер Шон Макдермотт отметил, что хочет видеть от Коулмена прогресс, прежде чем вернуть его на поле.

До воскресенья Коулмен был вторым ресивером клуба, но отсутствие игрока не сказалось на нападении: Джош Аллен провел результативный матч, а «Баффало» обыграл «Тампа-Бэй» со счетом 44:32.

В четверг «Биллс», вероятно, выйдут с набором принимающих, включающим Джошуа Палмера, Элайджу Мура, Тайрелла Шейверса, Калила Шакира и Гейба Дэвиса.