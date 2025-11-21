Рефери матча «Хьюстон» — «Баффало» получил травму и покинул поле до окончания игры

Рефери Эдриен Хилл получил травму ноги в третьей четверти матча 12-го тура НФЛ «Хьюстон Тексанс» против «Баффало Биллс».

Хилл разворачивал корпус во время игрового эпизода, но тут же остановился, стал подпрыгивать и держаться за левую ногу. Он не смог наступать на нее и был увезен с поля на медицинском карте за 7:29 до конца третьей четверти.

Ампайр Рой Эллисон взял на себя обязанности главного судьи, надев белую кепку Хилла.

Матч завершился победой «Хьюстона» со счетом 23:19.